У Німеччині в колишньому нацистському гостьовому будинку "Орлине гніздо" сталася пожежа

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У баварських Альпах сталася масштабна пожежа в резиденції «Орлине гніздо», колишньому гостьовому будинку нацистів. Затримали підозрюваного у підпалі.

Як пише АР, будівля розташована в окрузі Берхтесгаден на південному сході Німеччини.

Будівля зазнала значних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі невідомо, чи вдасться зберегти хоча б частину споруди, повідомили в місцевому туристичному управлінні.

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За заявою поліції, пожежна сигналізація в будівлі, спрацювала приблизно о 21:15 у п’ятницю.

Пожежники, які прибули на місце, побачили полум’я ще на під’їзді до об’єкта. Споруда розташована на скелі на висоті 1834 метри над рівнем моря.

Через важкодоступне розташування доправити пожежні машини до місця займання було складно. За даними поліції, у суботу вранці роботи з ліквідації пожежі тривали. До будівлі та прилеглої території можна було потрапити лише в засобах захисту органів дихання.

Попередньо, там нікого не було.

Поліція повідомила про затримання людини, яку розглядають як можливого підозрюваного. Однак поки що не встановлено, чи причетна ця особа до виникнення пожежі.

Будівництво комплексу Кельштайнгаус (Kehlsteinhaus), відомого як «Орлине гніздо», завершили у 1938 році. Його звели як гостьовий будинок для нацистських чиновників та їхніх гостей. Кельштайнхаус, який зараз належить землі Баварія, після війни був класифікований як історична пам'ятка, що нагадує про нацистський період.

Дістатися до комплексу можна ліфтом від кінця звивистої гірської дороги, частина якої проходить через систему тунелів. Дорога закрита для звичайного автомобільного руху, але нею курсують автобуси, що перевозять відвідувачів.

З 1952 року в будівлі працюють кафе та ресторан, а також розміщена виставка, присвячена її історії.

У п’ятницю заклад був зачинений ще до початку пожежі.