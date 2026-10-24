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Ізраїль розпочав масштабну операцію в Хевроні після загибелі двох військових

ЦАХАЛ проводить обшуки, шукає зброю та допитує підозрюваних після смертельної стрілянини на блокпості.

Ізраїль розпочав масштабну операцію в Хевроні після загибелі двох військових
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові розпочали масштабну операцію в палестинському місті Хеврон на Західному березі Йордану після загибелі двох ізраїльських військових унаслідок стрілянини. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, ізраїльські військові проводять обшуки, шукають зброю та інфраструктуру бойовиків, а також допитують десятки підозрюваних. В армії заявили, що операція зосереджена на території, звідки діяли нападники, і може тривати кілька днів.

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Палестинським мешканцям районів проведення операції дозволять виїжджати через три визначені пункти після допиту та перевірки безпеки. Осіб, які викличуть підозру, можуть направити на додатковий допит. Після нападу ізраїльська влада також обмежила пересування в Хевроні та прилеглих палестинських населених пунктах.

У п’ятницю двоє нападників відкрили вогонь по ізраїльських військових на контрольно-пропускному пункті на виїзді з Хеврона. Після стрілянини військові виміряли будинки, де проживали підозрювані, для підготовки до можливого знесення.

Крім того, ЦАХАЛ почав демонтувати споруди поблизу місця нападу, які, за твердженням ізраїльської армії, могли становити загрозу безпеці.

На відеозаписах із району Фарш-аль-Хава поблизу Хеврона видно, як військові наказують палестинським мешканцям залишити будинки перед знесенням. Речі людей завантажували на вантажівки, а споруди руйнували бульдозерами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що доручив підготувати знесення всього кварталу, де жили двоє нападників. Таким чином, заходи можуть охопити не лише будинки безпосередніх учасників стрілянини.

Нетаньягу також повідомив про підготовку до повної ізоляції Західного берега на понеділок і вівторок. За його словами, обмеження пересування запровадять як захід безпеки на тлі національних виборів в Ізраїлі.

  • На Західному березі річки Йордан зростає рівень насильства з боку поселенців, а з початку року на цій території загинули десятки палестинців.
  • 27 жовтня в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори – перші із 2019 року та з моменту нападів ХАМАСу 7 жовтня.
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