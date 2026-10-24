У Франції сьогодні патрулюватимуть 70 тисяч поліцейських, щоб запобігти масовим заворушенням

До охорони порядку залучать елітні підрозділи, які зазвичай використовують під час антитерористичних операцій і звільнення заручників.

У суботу Франція залучить близько 70 тисяч поліцейських по всій країні. Так уряд намагається запобігти новим масовим заворушенням після того, як минулими вихідними на тлі протестів через зростання вартості життя спалахнули одні з наймасштабніших за останні роки вуличних сутичок.

Як пише The Guardian, міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєз заявив у п’ятницю, що до охорони порядку залучать елітні підрозділи, які зазвичай використовують під час антитерористичних операцій і звільнення заручників. Він також повідомив, що в соціальних мережах з’явилися заклики до насильства з боку угруповань «ультралівих».

У суботу будуть зачинені великі музеї, зокрема Лувр, музей Орсе, музей Пікассо та виставковий комплекс Grand Palais, де проходить велика виставка робіт Поля Сезанна. Один із найпрестижніших у світі ярмарків сучасного мистецтва Art Basel відкрився для відвідувачів у п’ятницю, але працюватиме лише один день. Через загрозу заворушень організатори скасували програму на вихідні.

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Паризькі підприємці весь тиждень укріплюють свої магазини барикадами. Поблизу площі Республіки в Парижі, де минулими вихідними відбувалися одні з найзапекліших сутичок, відділення банку та інші заклади закрили дерев’яними щитами, щоб запобігти можливим пограбуванням.

У суботу протести очікуються по всій Франції, хоча в кількох містах демонстрації заборонили або зобов’язали організаторів змінити заплановані маршрути, щоб захистити магазини й громадські будівлі. Прогнозовані сильні дощі та поривчастий вітер також можуть зменшити кількість учасників.

Центри Ліона та деяких інших великих міст будуть закриті для протестувальників. У Парижі влада дозволила профспілкову ходу обмеженим маршрутом на сході столиці — між площами Бастилії та Нації, оминаючи центр міста.

Водночас влада відхилила заявки на проведення акцій у Парижі, організованих головною студентською профспілкою Франції UNEF і рухом «жовтих жилетів». Загальнонаціональні протести останнього сколихнули Францію у 2018 році. Цього разу рух планує провести в суботу 600 невеликих заходів по всій країні.

У UNEF заявили, що їхні мітинги відбудуться попри заборону. Ці акції виникли на тлі протестів школярів, які минулого місяця виступили проти нестачі вчителів і занедбаного стану навчальних закладів.

Крім Франції, цими вихідними демонстрації очікуються і в кількох інших країнах. Вони відбуваються на тлі ширшої загальноєвропейської хвилі невдоволення, спричиненої погіршенням якості державних послуг, недоступністю житла, скороченням бюджетних витрат на державний сектор і стрімким зростанням вартості життя.

На суботу оголошено протести через подібні проблеми в італійських Мілані, Римі й Турині; австрійській Відні; іспанських Мадриді, Барселоні та інших містах; португальських Лісабоні й Порту; ірландському Дубліні та албанській Тирані.