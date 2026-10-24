Reuters: Іран планує підірвати підводні інтернет-кабелі в Перській затоці у разі нових атак США

Іран підготував детальні плани атак на підводні комунікаційні кабелі в Перській затоці у разі нових атак США та Ізраїлю. Такий сценарій Тегеран розглядає, якщо переговори з Вашингтоном проваляться.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох високопоставлених іранських чиновників у сфері безпеки.

За словами одного зі співрозмовників агентства, у разі повторних атак США, Іран більше не зважатиме на "червоні лінії" та може атакувати різні об’єкти – від підводних кабелів до військових баз, зокрема секретних. Чиновник також закликав Вашингтон не "гратися з вогнем" і заявив, що Іран має можливість знищувати підводні кабелі.

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Крім того, один із представників Ірану повідомив, що країна може перешкоджати відновленню пошкоджених мереж, щоб продовжити перебої зі зв’язком.

У середу заступник керівника відділу політичних питань Корпусу вартових ісламської революції Ядолла Джавані заявив, що у разі ударів по іранській інфраструктурі Тегеран може націлитися на сім основних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.

Підводні кабелі забезпечують основну частину міжнародного інтернет-зв’язку. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку ООН, через них проходить близько 99% світового інтернет-трафіку.

Водночас можливі пошкодження в районі Ормузької протоки не обов’язково призведуть до масштабних перебоїв у всьому світі. Директор з досліджень телекомунікаційної компанії TeleGeography Алан Молдін зазначив, що через протоку проходить менш як 1% міжнародної пропускної здатності інтернету.

Наслідки атак залежатимуть від кількості пошкоджених кабелів, можливостей операторів перенаправляти трафік та пропускної здатності альтернативних маршрутів. Масштабні пошкодження можуть уповільнити роботу інтернет-сервісів, порушити фінансові операції, електронну комерцію та хмарні обчислення.

Відновлення кабелів під час військового конфлікту також може бути ускладнене. Ремонтні роботи здатні затримуватися через подорожчання страхування та труднощі з отриманням дозволів на роботи в територіальних водах.

Напередодні представник Трампа в ООН Майк Волц заявив, що США готуються до тривалого конфлікту з Іраном, хоча адміністрація Дональда Трампа й сподівається, що кампанії бомбардувань та економічні санкції змусять країну піти на серйозні поступки.

Газета The New York Times з посиланням на джерела писала раніше, що Збройні сили США та Ізраїлю розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у Штатах. Імовірними цілями можуть стати енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об’єкти, а також арсенали ракет і безпілотників.

Поки США накопичують значний арсенал озброєнь, який має бути повністю розгорнутий до початку листопада, дипломатичні зусилля тривають.

За словами посадовців, імовірність того, що Трамп вирішить розпочати військову кампанію вже цього місяця, невелика. Є чимало політичних причин, через які він, найімовірніше, чекатиме до завершення виборів у США. Зокрема, на початку цього місяця він пообіцяв не завдавати ударів до голосування.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наполягає на відновленні масштабних ударів по Ірану.