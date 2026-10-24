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Марк Карні відкинув звинувачення США у втручанні Канади у проміжні вибори

Оттава готова відновити торговельні переговори з Вашингтоном, але не допустить втручання у свій суверенітет.

Марк Карні відкинув звинувачення США у втручанні Канади у проміжні вибори
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав безпідставними звинувачення у втручанні канадських політиків у проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Про це він заявив журналістам у Стамбулі, пише The Washington Post.

Карні наголосив, що канадські дипломати уникають навіть видимості втручання у виборчі процеси інших країн. Він також висловив розчарування через заяви американського посла.

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Водночас прем’єр зауважив, що представники влади США самі робили заяви, які стосувалися внутрішньої політики Канади. Президент Дональд Трамп погрожував зробити країну 51-м штатом США, а міністр фінансів Скотт Бессент називав провінцію Альберта "природним партнером" Сполучених Штатів.

Карні заявив, що Канада готова відновити торговельні переговори, якщо Вашингтон буде готовий вести їх добросовісно. Водночас Оттава не погоджуватиметься на невигідну угоду лише заради швидкого результату.

"Канада ніколи не стане 51-м штатом. Ми йдемо своїм шляхом", – наголосив прем’єр-міністр.

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