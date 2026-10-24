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Зеленський: Україна отримала лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot від США за три місяці

За словами президента, для захисту від балістичних атак Україні в середньому потрібно 350 таких ракет щомісяця.

Зеленський: Україна отримала лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot від США за три місяці
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Україна за останні три місяці отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

За словами глави держави, Україна потребує значно більшої кількості ракет для захисту від російських балістичних ударів. Він зазначив, що в середньому країні потрібно 350 перехоплювачів Patriot на місяць.

Президент також повідомив, що лише протягом ночі четверга по Києву вдарили 30 балістичних ракет.

На тлі російських атак Зеленський висловив занепокоєння скороченням американської допомоги Україні. Водночас він наголосив, що залишається вдячним Сполученим Штатам за партнерство у протидії російській агресії.

  • Вашингтон останнім часом вдався до низки недружніх кроків стосовно Києва. Серед них – навмисне зниження швидкості інтернету Starlink, який є критично важливим для українських військ, а також затримка постачання – і без того дефіцитних – ракет-перехоплювачів для систем Patriot, призначених для боротьби з балістичними ракетами.
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