Зеленський: Україна отримала лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot від США за три місяці

За словами президента, для захисту від балістичних атак Україні в середньому потрібно 350 таких ракет щомісяця.

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Україна за останні три місяці отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

За словами глави держави, Україна потребує значно більшої кількості ракет для захисту від російських балістичних ударів. Він зазначив, що в середньому країні потрібно 350 перехоплювачів Patriot на місяць.

Президент також повідомив, що лише протягом ночі четверга по Києву вдарили 30 балістичних ракет.

На тлі російських атак Зеленський висловив занепокоєння скороченням американської допомоги Україні. Водночас він наголосив, що залишається вдячним Сполученим Штатам за партнерство у протидії російській агресії.

Нещодавно Президент Зеленський звинуватив американського лідера Дональда Трампа в спробах чинити тиск на Київ, щоб Україна капітулювала перед Росією.