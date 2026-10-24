Зеленський: Україна отримала лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot від США за три місяці

Україна за останні три місяці отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.
За словами глави держави, Україна потребує значно більшої кількості ракет для захисту від російських балістичних ударів. Він зазначив, що в середньому країні потрібно 350 перехоплювачів Patriot на місяць.
Президент також повідомив, що лише протягом ночі четверга по Києву вдарили 30 балістичних ракет.
На тлі російських атак Зеленський висловив занепокоєння скороченням американської допомоги Україні. Водночас він наголосив, що залишається вдячним Сполученим Штатам за партнерство у протидії російській агресії.
- Нещодавно Президент Зеленський звинуватив американського лідера Дональда Трампа в спробах чинити тиск на Київ, щоб Україна капітулювала перед Росією.
- Вашингтон останнім часом вдався до низки недружніх кроків стосовно Києва. Серед них – навмисне зниження швидкості інтернету Starlink, який є критично важливим для українських військ, а також затримка постачання – і без того дефіцитних – ракет-перехоплювачів для систем Patriot, призначених для боротьби з балістичними ракетами.