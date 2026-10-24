Президентка Молдови обговорила з керівництвом Угорщини вступ до ЄС і російську загрозу

Згадали про російські дрони і ракети на молдовській території.

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Президентка Молдови Майя Санду 24 жовтня зустрілася в Будапешті з президентом Угорщини Андрашем Бакою та прем'єр-міністром Петером Мадяром.

Лідери обговорили європейську інтеграцію Молдови, економічну та енергетичну співпрацю, а також регіональну безпеку, передає Newsmaker.

Однією з головних тем стало відкриття останніх двох кластерів переговорів про вступ Молдови до ЄС. Також посадовці обговорили безпекову ситуацію в регіоні - опір України російській агресії, гібридні загрози з боку РФ, а також регулярні порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками й ракетами.