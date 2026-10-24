Президентка Молдови обговорила з керівництвом Угорщини вступ до ЄС і російську загрозу

Президентка Молдови Майя Санду 24 жовтня зустрілася в Будапешті з президентом Угорщини Андрашем Бакою та прем'єр-міністром Петером Мадяром.
Лідери обговорили європейську інтеграцію Молдови, економічну та енергетичну співпрацю, а також регіональну безпеку, передає Newsmaker.
Однією з головних тем стало відкриття останніх двох кластерів переговорів про вступ Молдови до ЄС. Також посадовці обговорили безпекову ситуацію в регіоні - опір України російській агресії, гібридні загрози з боку РФ, а також регулярні порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками й ракетами.
- Того ж дня стало відомо, що безпілотник, який 23 жовтня впав у селі Кіштельниця Теленештського району, є російським ударним дроном типу "Герань-4". Фахівці знешкодили та знищили його бойову частину.
- Щодо розширення Єс, то днями Угорщина висловилася проти відкриття двох завершальних кластерів у межах переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Свої дії Будапешт не пояснив.