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Президентка Молдови обговорила з керівництвом Угорщини вступ до ЄС і російську загрозу

Згадали про російські дрони і ракети на молдовській території.

Президентка Молдови обговорила з керівництвом Угорщини вступ до ЄС і російську загрозу
президенти Молдови і Угорщини
Фото: пресслужба президентки Молдови

Президентка Молдови Майя Санду 24 жовтня зустрілася в Будапешті з президентом Угорщини Андрашем Бакою та прем'єр-міністром Петером Мадяром. 

Лідери обговорили європейську інтеграцію Молдови, економічну та енергетичну співпрацю, а також регіональну безпеку, передає Newsmaker.

Однією з головних тем стало відкриття останніх двох кластерів переговорів про вступ Молдови до ЄС. Також посадовці обговорили безпекову ситуацію в регіоні - опір України російській агресії, гібридні загрози з боку РФ, а також регулярні порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками й ракетами.

  • Того ж дня стало відомо, що безпілотник, який 23 жовтня впав у селі Кіштельниця Теленештського району, є російським ударним дроном типу "Герань-4". Фахівці знешкодили та знищили його бойову частину.
  • Щодо розширення Єс, то днями Угорщина висловилася проти відкриття двох завершальних кластерів у межах переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Свої дії Будапешт не пояснив.
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