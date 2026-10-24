В Албанії масові протести переросли у сутички з поліцією

У Тірані спалахнули сутички між протестувальниками і силовиками.

Люди, які вимагають відставки прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, кидали каміння і влаштовували підпали, тож поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі, передає Bloomberg.

Акції протесту тривають у столиці вже близько двох тижнів. Вони виросли з багатомісячного протестного руху проти будівництва розкішного курорту на узбережжі країни. У суботу, 24 жовтня, протест став іще масовішим, оскільки до студентів приєдналися викладачі університетів, вчителі, опозиційні політики і громадські діячі.

Основні протистояння розгорнулися на головній площі Тірани, де мітингарі виривали бруківку з тротуарів і кидали її у правоохоронців, а також підпалювали сміттєві баки. Унаслідок заворушень сотні людей отримали поранення, а урядові будівлі й бізнес зазнали пошкоджень. За оцінками податкових органів, збитки 127 підприємств уже сягають 2,15 млн євро.

Напередодні акцій Еді Рама заявив, що уряд готує заходи для розв'язання проблем із вартістю життя та житлом, однак застеріг про нові заходи безпеки проти тих, хто вчинятиме насильство. Він також звинуватив організовану злочинність і зовнішні сили у використанні протестів.

Що відомо про будівництво елітного курорту в Албанії

Курорт Кушнера планують звести на території дикого узбережжя, лісів і водно-болотних угідь, де мешкають морські черепахи і рожеві фламінго. Саме фламінго стали символом протестного руху, який отримав назву «Революція фламінго».

Дружина Кушнера Іванка Трамп раніше розповідала, що ідея створення курорту виникла після того, як вони з чоловіком побачили це узбережжя під час подорожі яхтою.

У 2024 році Кушнер представив проєкт у соціальних мережах, опублікувавши художню візуалізацію майбутнього комплексу з готелем, віллами, басейнами та яхтовими причалами. Суму власних інвестицій він не розкривав.

Албанський уряд активно підтримує будівництво. Рама влітку заявив, що це «прекрасний» проєкт, який буде реалізований попри протести.

Раніше Брюссель уже закликав Албанію, як країну-кандидата до ЄС, дотримуватися європейських екологічних норм під час реалізації цього проєкту.

У липні стало відомо, що албанські прокурори підозрюють бізнесмена з Маямі Артура Шеху, якого на батьківщині розшукують за підозрою у відмиванні коштів від наркоторгівлі, у підробці документів на землю, де має бути курорт.

Акції протесту в інших державах