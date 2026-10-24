Китайська інженерна компанія China Machinery Engineering готується частково відновити роботу великої венесуельської теплоелектростанції Planta Centro, яка роками простоювала.

Це стане важливим кроком для подолання глибокої кризи в енергосистемі країни, передає Bloomberg.

Уже наступного місяця фахівці планують запустити мазутний енергоблок потужністю 600 мегават. Китайська компанія виконує ці роботи в межах контракту, укладеного ще за часів президента Уго Чавеса.

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Запуск найбільшої в країні ТЕС допоможе зменшити кількість системних відключень світла, які суттєво частішали після червневих землетрусів. Водночас залучення пекінської компанії свідчить про те, що Китай зберігає свій вплив у Венесуелі попри намагання адміністрації США обмежити його присутність у регіоні.

Венесуельська енергомережа роками страждає від хронічного недофінансування і відсутності належного обслуговування, що загострилося через американські санкції. Масові відключення електроенергії викликають зростання соціальної напруги: лише у вересні правозахисники зафіксували 531 протест через проблеми зі світлом, що у понад 20 разів перевищує показники минулого року.

Номінально країна має близько 37 тисяч мегават генерації, більшість із яких припадає на ГЕС і ТЕС. Однак більшість станцій перебувають у критичному стані, а їхні деталі часто беруть для ремонту іншого обладнання. Єдиним містом, де електропостачання залишається відносно стабільним, залишається столиця Каракас.

Стабільне живлення має вирішальне значення для нафтової галузі, яка формує основу економіки країни. Для забезпечення безперебійної роботи деякі іноземні нафтові компанії також вимушені самостійно ремонтувати енергетичну інфраструктуру довкола своїх об'єктів.