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Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав запуск процесу приєднання України до NEA

Після аналізу ядерного сектору, технічних можливостей та правової бази Україна може стати членом NEA.

Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав запуск процесу приєднання України до NEA
Виступ Дениса Шмигаля на засіданні NEA
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав запуск процесу приєднання України до NEA.

Як розповів перший віцепрем'єр-міністр— міністра енергетики України Денис Шмигаль, наступним кроком стане оціночна місія Агентства, яка проаналізує ядерний сектор України, технічні спроможності, а також інституційну та правову базу. За результатами місії та подальших рішень держав-членів Україна може стати наступним членом NEA.

За словами Шмигаля, приєднання до NEA — важливий крок у напрямку повноправного членства в ОЕСР, європейської інтеграції та впровадження найвищих стандартів ядерної безпеки. Майбутнє членство дасть Україні змогу активніше долучатися до роботи експертних комітетів і робочих груп, поглиблювати науково-технічну співпрацю, розвивати дослідження та підготовку фахівців.

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Водночас Україна готова робити власний внесок у роботу Агентства. 

«Маємо потужний ядерно-енергетичний сектор, розвинену інфраструктуру, досвідчених інженерів і науковців та значну експертизу в експлуатації та модернізації АЕС, ядерній безпеці, поводженні з радіоактивними відходами та розвитку перспективних технологій», зазначив урядовець. 

Також Україна має унікальний досвід роботи ядерно-енергетичної системи в умовах повномасштабної війни. Він може бути корисним для міжнародної спільноти у питаннях кризової готовності та управління ризиками.

Україна готова пройти необхідний процес оцінювання, виконувати свої зобов’язання та стати активним і відповідальним членом спільноти NEA, зазначив Шмигаль. 

  • Агентство з ядерної енергії ОЕСР (NEA) – це міжурядова установа, яка сприяє співпраці між країнами з передовою інфраструктурою ядерних технологій з метою досягнення досконалості в галузі ядерної безпеки, технологій, науки, навколишнього середовища та права. 
  • NEA працює в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР ) і розташована недалеко від Парижа.
  • Мета Агентства полягає в тому, щоб допомагати своїм країнам-членам у підтримці та подальшому розвитку, шляхом міжнародного співробітництва, наукової, технологічної та правової бази, необхідної для безпечного, екологічно безпечного та економічного використання ядерної енергії в мирних цілях. Воно надає авторитетні оцінки та формує спільне розуміння ключових питань як внесок у прийняття урядових рішень щодо політики в галузі ядерної енергетики та в ширші аналізи ОЕСР у таких сферах, як енергетика та сталий розвиток низьковуглецевої економіки.
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