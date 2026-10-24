Керівний комітет Агентства з ядерної енергії ОЕСР підтримав запуск процесу приєднання України до NEA.
Як розповів перший віцепрем'єр-міністр— міністра енергетики України Денис Шмигаль, наступним кроком стане оціночна місія Агентства, яка проаналізує ядерний сектор України, технічні спроможності, а також інституційну та правову базу. За результатами місії та подальших рішень держав-членів Україна може стати наступним членом NEA.
За словами Шмигаля, приєднання до NEA — важливий крок у напрямку повноправного членства в ОЕСР, європейської інтеграції та впровадження найвищих стандартів ядерної безпеки. Майбутнє членство дасть Україні змогу активніше долучатися до роботи експертних комітетів і робочих груп, поглиблювати науково-технічну співпрацю, розвивати дослідження та підготовку фахівців.
Водночас Україна готова робити власний внесок у роботу Агентства.
«Маємо потужний ядерно-енергетичний сектор, розвинену інфраструктуру, досвідчених інженерів і науковців та значну експертизу в експлуатації та модернізації АЕС, ядерній безпеці, поводженні з радіоактивними відходами та розвитку перспективних технологій», зазначив урядовець.
Також Україна має унікальний досвід роботи ядерно-енергетичної системи в умовах повномасштабної війни. Він може бути корисним для міжнародної спільноти у питаннях кризової готовності та управління ризиками.
Україна готова пройти необхідний процес оцінювання, виконувати свої зобов’язання та стати активним і відповідальним членом спільноти NEA, зазначив Шмигаль.
- Агентство з ядерної енергії ОЕСР (NEA) – це міжурядова установа, яка сприяє співпраці між країнами з передовою інфраструктурою ядерних технологій з метою досягнення досконалості в галузі ядерної безпеки, технологій, науки, навколишнього середовища та права.
- NEA працює в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР ) і розташована недалеко від Парижа.
- Мета Агентства полягає в тому, щоб допомагати своїм країнам-членам у підтримці та подальшому розвитку, шляхом міжнародного співробітництва, наукової, технологічної та правової бази, необхідної для безпечного, екологічно безпечного та економічного використання ядерної енергії в мирних цілях. Воно надає авторитетні оцінки та формує спільне розуміння ключових питань як внесок у прийняття урядових рішень щодо політики в галузі ядерної енергетики та в ширші аналізи ОЕСР у таких сферах, як енергетика та сталий розвиток низьковуглецевої економіки.