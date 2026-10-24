Сибіга назвав небезпечними пропозиції відновити продаж російського газу до Європи

Повернення до енергетичної співпраці з Москвою може призвести до повторення стратегічних помилок минулого, наголосив глава МЗС.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував пропозиції щодо відновлення постачання російського газу до Європи. Він заявив, що повернення до енергетичної співпраці з Москвою загрожує безпеці Європи та може призвести до повторення стратегічних помилок минулого.

Про це глава МЗС написав у соцмережі X, коментуючи публікацію The Economist.

За словами Сибіги, після десятиліть енергетичного шантажу з боку Росії Європа лише почала досягати справжньої енергетичної незалежності.

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"Для Москви енергетика – це зброя, а не бізнес. Цей урок було засвоєно важким шляхом. У 2019 році тверде рішення президента Трампа зупинити будівництво "Північного потоку-2" стало одним із найбільших вкладень у безпеку Європи. Навпаки, рішення США дозволити відновлення будівництва у 2021 році стало однією з найтяжчих стратегічних помилок",– пояснив міністр.

Глава українського МЗС вважає, що можливість транспортувати російський газ до Європи в обхід України створила передумови для повномасштабного вторгнення Росії.

Сибіга додав, що попередні стратегічні прорахунки не принесли Європі більшого добробуту чи безпеки, а натомість спричинили війну, хаос і кризу.

На думку міністра, завершити війну не вдасться шляхом поступок Росії, укладання ділових угод чи лестощів. Для цього, переконаний Сибіга, необхідно посилювати тиск на Москву та позбавляти російське керівництво ресурсів для продовження війни.