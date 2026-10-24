Україна та Росія узгодили час припинення вогню для гуманітарної місії в Олешках

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Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках. Режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 3:00 за київським часом.

Про це повідомив в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який очолює українську переговорну групу.

Він провів онлайн-зустріч із керівницею російської переговорної групи Яною Лантратовою. Сторони обговорили організацію гуманітарної місії та підтвердили узгоджений час припинення вогню.

Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.

Під час розмови учасники також обговорили інші попередньо погоджені деталі. За словами Лубінця, сторони обмінялися інформацією та підтвердили виконання зобов’язань, передбачених попередніми домовленостями.

Омбудсман зазначив, що робота над реалізацією домовленостей триває, і пообіцяв надалі інформувати про її перебіг.

У Білому домі повідомили, що Україна та Росія погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках, аби забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через безпечний коридор. Спочатку початок локального перемир’я анонсували на 29 жовтня 2026 року.

За заявою американської сторони, до узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії.