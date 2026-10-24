Через дронову атаку на Нікопольщині постраждали троє дорослих і дитина

Стан 14-річного хлопчика і одного чоловіка тяжкий.

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Сьогодні, 24 жовтня, російська армія атакувала Нікопольський район. Дніпропетровщини дроном і поранила там чотирьох людей.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень через атаку ворожого безпілотника на Покровську громаду Нікопольщини", - йдеться у його повідомленні.

Постраждали троє дорослих і дитина, усіх госпіталізували. 14-річного хлопчика доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Також у тяжкому стані 46-річний чоловік.

Медики надають усю необхідну допомогу.