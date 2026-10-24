Головне за ніч та ранок суботи, 24 жовтня: атака дронів на Київ, понад 180 боєзіткнень, удари по Житомирщині

Нічні повітряні атаки , 181 бойове зіткнення, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ймовірний блекаут в Криму.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 181 бойове зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного та Русиного Яру.

19 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 980 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем. Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 576 600 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Міноборони України фіксує відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield. Системи моніторингу фіксують швидкість понад 400 км/год.

Про це у коментарі журналістам заявив міністр оборони Євгеній Хмара, пише LB.ua.

"Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв’язок стабільний", – повідомив Хмара.

Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield.

Докладніше – в новині.

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Унаслідок ранкової атаки російських дронів у Києві постраждали дві людини. Також пошкоджений приватний житловий будинок.

У ніч проти 24 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної та цивільної інфраструктури Житомирщини.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих ударів. Наразі тривають роботи з усунення наслідків атаки та документування воєнних злочинів Росії.

З 18:00 23 жовтня та уночі 24 жовтня, російські війська атакували Україну 126 ударними безпілотниками різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, РФ атакувала Україну дронами "Shahed", зокрема реактивними, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та безпілотниками-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Шаталового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними станом на 08:00 24 жовтня, українська ППО збила або подавила 101 ворожий безпілотник різних типів, зокрема 50 реактивних.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях. Також у п’яти місцях зафіксували падіння збитих безпілотників або їхніх уламків.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю мовнику ABC News підтвердив готовність піти на мирну угоду з Росією, яка передбачає замороження на актуальній лінії розмежування військ.

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Глава держави підкреслив, що хоче зупинити війну якнайшвидше і для цього згоден заморозити конфлікт по фронту просто зараз. Водночас Зеленський відкинув можливість визнання тимчасово окупованих територій російськими. Він також заперечив сценарій, за якого під контролем Києва залишаються 75%, в той час як Росія контролює 25% міжнародно визнаних українських земель. За словами лідера, наразі площа окупованих країною-агресором територій складає 19,3%.

У російському Тольятті Самарської області внаслідок атаки безпілотників загорівся завод "Тольяттикаучук", повідомляє моніторинговий канал ASTRA. Синтетичні каучуки, які випускає підприємство, також використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Також з’явилася інформація про можливе ураження розташованої неподалік Тольяттинської ТЕЦ. Мешканці міста повідомляли про перебої з електро- та водопостачанням.

За інформацією Exilenova+, у Краснодарському краї Росії уражено підстанцію 500/220 кВ "Тамань", розташовану поблизу Керченської протоки. Підстанція забезпечує передачу електроенергії з півдня Росії до тимчасово окупованого Криму. За даними Exilenova+, в окупованому Криму масштабний блекаут. Моніторинговий проєкт NetBlocks також зафіксував падіння інтернет-трафіку на півострові майже до нульового рівня.

Однак інформація про причини та масштаби перебоїв з електропостачанням потребує подальшого уточнення.

Генштаб ЗСУ зі свого боку підтвердив ураження основної виробничої будівлі АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області РФ. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах.

Подробиці – в новині.

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