Україна запровадила санкції проти виробників російських балістичних ракет і постачальників компонентів для ВПК

Санкції стосуються підприємств і громадян РФ, причетних до виробництва ракетного озброєння, дронів, військової авіації та бронетехніки.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №1058/2026 і №1059/2026про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських підприємств і громадян, які допомагають виробляти балістичні ракети та постачають російському оборонно-промисловому комплексу обладнання, електроніку й компоненти для військової техніки.

Про це повідомляє Офіс президента України.

До першого санкційного списку ввійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, що причетні до виготовлення балістичних ракет, якими Росія атакує критичну та цивільну інфраструктуру, обстрілює українські міста й громади, вбиваючи людей. Ідеться про ключові підприємства, що виробляють і постачають сировину, обладнання та інструменти для створення далекобійних засобів ураження, таких як "Іскандер", "Калібр", Х-101, "Кинджал".

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Серед підсанкційних підприємств – "Інститут пластмас імені Г. С. Петрова", який виробляє компоненти для композиційних матеріалів, "Корпорація космічних систем спеціального призначення “Комета”", що виготовляє обладнання для озброєння, а також підприємства "ВітаРеактив", "Променерго", "Кіровський біохімічний завод" і Всеросійський науково-дослідний інститут метрології імені Д. І. Менделєєва.

Окремі санкції застосували проти 32 громадян РФ і 35 російських компаній, які беруть участь у ланцюгах виробництва та постачання промислового обладнання, інструментів, електроніки й сировини для російського ВПК.

До цього переліку увійшли, зокрема, компанія "Гагарінг", що спеціалізується на обладнанні зв’язку та управління для FPV-дронів, "Вірджин-ЕК", яка постачає російським військовим іноземні електронні компоненти, та верстатобудівне об’єднання "Прессмаш", яке постачає металообробні верстати підприємствам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 і безпілотників "Оріон".

Санкції також запровадили проти підприємств російської промислової групи "РУСАЛ", продукція яких використовується у виробництві військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння та дронів.

Із квітня 2024 року до березня 2025-го лише "Об'єднана компанія РУСАЛ Торговий дім" та "РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод" імпортували до Росії оксид алюмінію на майже 150 мільйонів рублів. Постачання цієї сировини були використані для виробництва військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів.

"Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.