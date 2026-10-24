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За минулу добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 438 людей, зокрема 59 дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філащкін.

Російські війська протягом доби 37 разів обстріляли населені пункти області.

У Слов’янську внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки, дві крамниці, автозаправну станцію, шість автомобілів та інфраструктуру.

У Краматорську загинула одна людина, ще 14 поранені. Пошкоджено 27 багатоповерхових будинків, три адміністративні будівлі та підприємство.

Також пошкодження зафіксували в інших населених пунктах області. У Новостепанівці Олександрівської громади постраждала інфраструктура.

У Новодонецькому пошкоджено 19 приватних будинків і два гаражні кооперативи, в Іверському та Степанівці – по одному приватному будинку. В Андріївці пошкоджено адміністративну будівлю та культову споруду.