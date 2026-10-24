Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
ГоловнаСуспільствоВійна

Із Донеччини за добу евакуювали 438 людей, серед них – 59 дітей

Російські війська 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Із Донеччини за добу евакуювали 438 людей, серед них – 59 дітей
евакуація цивільних
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 438 людей, зокрема 59 дітей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філащкін.

Російські війська протягом доби 37 разів обстріляли населені пункти області.

У Слов’янську внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки, дві крамниці, автозаправну станцію, шість автомобілів та інфраструктуру.

У Краматорську загинула одна людина, ще 14 поранені. Пошкоджено 27 багатоповерхових будинків, три адміністративні будівлі та підприємство.

Також пошкодження зафіксували в інших населених пунктах області. У Новостепанівці Олександрівської громади постраждала інфраструктура. 

У Новодонецькому пошкоджено 19 приватних будинків і два гаражні кооперативи, в Іверському та Степанівці – по одному приватному будинку. В Андріївці пошкоджено адміністративну будівлю та культову споруду.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies