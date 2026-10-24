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Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині, є жертви

Один чоловік загинув, ще двоє поранені.

Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині, є жертви
Фото: Харківська ОВА

24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по складах у Лозовій Харківської області. Попередньо відомо про загиблого і поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Їх госпіталізували. Допомога знадобилась ще 37-річній жінці.

Ще один 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм.  

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