Окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині, є жертви

24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по складах у Лозовій Харківської області. Попередньо відомо про загиблого і поранених.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Влучання було зафіксовано в складську будівлю з подальшим загорянням. Екстрені служби усувають наслідки ворожої атаки", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу поранень зазнали 26-річний та 43-річний чоловіки. Їх госпіталізували. Допомога знадобилась ще 37-річній жінці.
Ще один 45-річний чоловік помер внаслідок важких травм.
- Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей.