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У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: одна людина загинула

Ще одного потерпілого госпіталізували.

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: одна людина загинула
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

У Святошинському районі Києва внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще один дістав поранення та потрапив до лікарні. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця.

Про це повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією, інцидент стався під час конфлікту між групою чоловіків на вулиці. У ході суперечки один з учасників дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

Унаслідок стрілянини один із чоловіків загинув від отриманих поранень. Іншого потерпілого госпіталізували – медики надають йому необхідну допомогу.

Чоловіка, який стріляв, затримали. Поліцейські продовжують з’ясовувати всі обставини події.

  • 19 жовтня в Києві сталася стрілянина у приміщенні ТЦК на Печерську. За попередніми даними поліції, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до установи через порушення законодавства про мобілізацію. Унаслідок інциденту поранення дістали шестеро людей – троє поліцейських і троє військовослужбовців. Усіх постраждалих госпіталізували, а стрільця затримали.
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