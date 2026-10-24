У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: одна людина загинула

Ще одного потерпілого госпіталізували.

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У Святошинському районі Києва внаслідок стрілянини загинув чоловік, ще один дістав поранення та потрапив до лікарні. Правоохоронці затримали ймовірного стрільця.

Про це повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією, інцидент стався під час конфлікту між групою чоловіків на вулиці. У ході суперечки один з учасників дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив у бік опонентів.

Унаслідок стрілянини один із чоловіків загинув від отриманих поранень. Іншого потерпілого госпіталізували – медики надають йому необхідну допомогу.

Чоловіка, який стріляв, затримали. Поліцейські продовжують з’ясовувати всі обставини події.