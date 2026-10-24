Зеленський підтвердив відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield на фронті

Він наголосив, що відновлення швидкості є важливим для фронтової логістики та захисту України від реактивних шахедів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що швидкість роботи Starlink і Starshield відновилася.

Про це він повідомив у відеозверненні.

«Найголовніше за сьогодні: відновили роботу «Старлінку», «Старшилд» на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість як потрібна нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості достатні для використання цього зв'язку. Я хочу подякувати усім, хто допомагав нам з відновленням роботи «Старлінків», «Старшилд», хто підтримував нашу українську комунікацію про цю проблему і зробив можливе повернення нормальних умов», - сказав глава держави.

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Він зауважив, що відновлення швидкості є важливим для фронтової логістики та захисту України від реактивних шахедів.

«Вранці була доповідь міністра оборони України Євгена Хмари. Перевірки ми провели: «Старлінк», «Старшилд» працюють. Я дякую усім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв все це серйозно, дуже серйозно дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, всім медіа, Держдепу і президенту. Захист життя має значення», - додав Зеленський.

Україна продовжує комунікацію з партнерами, щоб відновилися й інші рівні співпраці з Америкою. Важливо поновити постачання перехоплювачів для протиповітряної оборони, перехоплювачів проти російської балістики. Є пакети від США та Європи, на які Україна досі очікує, сказав президент. Це пакети, «щодо яких є політичні рішення».

Україна готує зустрічі в Європі з представниками Дональда Трампа та європейськими партнерами і розраховує, що дипломатія продовжиться.

«Є також домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ до Олешок на тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини. Росіяни замінували дороги, і через це ситуація вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію, розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти, щоб люди могли вийти з цієї зони бойових дій», - зазначив президент і зауважив, що Україна свою частину домовленостей виконає, а також розраховує що спрацює американське посередництво.

Зеленський розповів, що також були зустрічі по ситуації в регіонах та столиці і щодо плану стійкості, і щодо підготовки до зими, захисту людей та інфраструктури. Він анонсував зміни в деяких областях.

Президент подякував військовим за далекобійність по підприємствах, які працюють на війну.