Зеленський підтвердив відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield на фронті

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що швидкість роботи Starlink і Starshield відновилася.
Про це він повідомив у відеозверненні.
«Найголовніше за сьогодні: відновили роботу «Старлінку», «Старшилд» на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість як потрібна нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості достатні для використання цього зв'язку. Я хочу подякувати усім, хто допомагав нам з відновленням роботи «Старлінків», «Старшилд», хто підтримував нашу українську комунікацію про цю проблему і зробив можливе повернення нормальних умов», - сказав глава держави.
Він зауважив, що відновлення швидкості є важливим для фронтової логістики та захисту України від реактивних шахедів.
«Вранці була доповідь міністра оборони України Євгена Хмари. Перевірки ми провели: «Старлінк», «Старшилд» працюють. Я дякую усім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв все це серйозно, дуже серйозно дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, всім медіа, Держдепу і президенту. Захист життя має значення», - додав Зеленський.
Україна продовжує комунікацію з партнерами, щоб відновилися й інші рівні співпраці з Америкою. Важливо поновити постачання перехоплювачів для протиповітряної оборони, перехоплювачів проти російської балістики. Є пакети від США та Європи, на які Україна досі очікує, сказав президент. Це пакети, «щодо яких є політичні рішення».
Україна готує зустрічі в Європі з представниками Дональда Трампа та європейськими партнерами і розраховує, що дипломатія продовжиться.
«Є також домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ до Олешок на тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини. Росіяни замінували дороги, і через це ситуація вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію, розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти, щоб люди могли вийти з цієї зони бойових дій», - зазначив президент і зауважив, що Україна свою частину домовленостей виконає, а також розраховує що спрацює американське посередництво.
Зеленський розповів, що також були зустрічі по ситуації в регіонах та столиці і щодо плану стійкості, і щодо підготовки до зими, захисту людей та інфраструктури. Він анонсував зміни в деяких областях.
Президент подякував військовим за далекобійність по підприємствах, які працюють на війну.
- Раніше міністр оборони Євгеній Хмара у коментарі журналістам повідомив, що міноборони України фіксує відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield. Системи моніторингу фіксують швидкість понад 400 км/год.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили, але Зеленський говорив про обмеження швидкості.
- Україна перевіряла, чи пов’язані обмеження з технічними проблемами SpaceX, чи вони діють цілеспрямовано. Для цього термінали Starlink тестували в країнах Європейського Союзу. За наведеними даними, обмеження виявили лише на території України.
- Представники адміністрації США заперечували причетність Вашингтона до цього, але ЗМІ писали, що Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні.
- На тлі перебоїв американські конгресмени закликали адміністрацію Трампа домогтися відновлення повноцінного доступу України до Starlink і Starshield. Зокрема, члени Палати представників звернулися до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розширити контракт на Starshield. Стабільний супутниковий зв’язок має важливе значення для управління військами, роботи безпілотників, логістики та зв’язку на фронті.