У радіусі 50 кілометрів від резиденції розмістили додаткові позиції зенітних ракетних комплексів «Панцир» або «Тор».

Навколо резиденції президента Росії Владіміра Путіна на Валдаї звели ще одне кільце веж протиповітряної оборони. Воно проходить через військову базу Хотилове, яку використовують як «запасний аеродром» для Путіна, та район острова Лисячий, де розташований новий лабораторний комплекс.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків.

У жовтні на південь від резиденції в радіусі 50 кілометрів виявили нові позиції зенітно-ракетних комплексів «Панцир» або «Тор». Позиції в північній частині кільця поки що не встановили. Не виключено, що їх облаштують у найближчі місяці.

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Одна з веж зовнішнього кільця з’явилася ще в березні 2026 року на території військової бази Хотилове. Путін регулярно користується цією базою, а до резиденції на Валдаї звідти веде спеціально споруджена залізнична гілка.

Ще кілька позицій ППО облаштували на березі Вишневолоцького водосховища. На острові Лисячий російські військові збудували новий лабораторний комплекс, який, імовірно, пов’язаний із російською програмою біологічної зброї.

Приблизно в той самий час на острові розпочали будівництво двох веж ППО.

У січні 2026 року російські військові заявили, що Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї безпілотниками. Київ відкинув ці звинувачення. У самій спробі атаки сумнівалися незалежні експерти та Центральне розвідувальне управління США.

Загалом навколо Валдаю нині фіксують понад 50 позицій протиповітряної оборони. Це приблизно вдвічі менше, ніж кількість позицій ППО, споруджених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Москві та Московській області.

Водночас у Валдаї, Валдайському районі та в радіусі 50 кілометрів від резиденції проживає менш як 100 тисяч людей, тоді як населення Москви та Московської області перевищує 20 мільйонів.