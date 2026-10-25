The Guardian: Трамп може використати останні роки президентства для переділу світу разом із Путіним і Сі Цзіньпіном

Після проміжних виборів у США Дональд Трамп може втратити контроль над Конгресом і зосередитися на зовнішній політиці.

В останні два роки президентського терміну Дональд Трамп може втратити позиції усередині США через падіння рейтингу, а також контроль над Конгресом. За таких умов президент зосередиться на зовнішній політиці. Про це пише The Guardian.

Як ідеться у статті, президенти США наприкінці своїх каденцій намагалися досягти важливих зовнішньополітичних результатів. Джордж Буш-старший відправив американських військових до Сомалі для допомоги під час голоду, Білл Клінтон намагався досягти миру на Близькому Сході, а Барак Обама відновив дипломатичні відносини з Кубою та домігся укладення ядерної угоди з Іраном.

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У випадку Трампа останні два роки президентства можуть мати інші наслідки. Імовірно, після проміжних виборів США можуть відновити військову кампанію проти Ірану, а позиція адміністрації Трампа щодо України та Росії може послабити безпеку Європи.

Guardian звертає увагу на можливу зустріч Дональда Трампа, Владіміра Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, яку запропонував саме російський диктатор. Потенційний саміт трьох лідерів може відбутися в Китаї наступного місяця.

Така зустріч може стати кроком до формування світового порядку, заснованого на поділі сфер впливу між великими державами, зазначає Guardian.

"Один саміт не перетворить ідею на реальність, але він поведе нас дуже небезпечним шляхом", – ідеться у статті.

Якщо США відмовляться від підтримки країн, яким загрожує Росія, наслідки відчують не лише Україна, а й інші держави Європи. Відхід США від гарантій безпеки в Східній Азії, за оцінкою автора, також створив би серйозні проблеми для Тайваню, Південної Кореї, Японії та Австралії.

Стратегія національної безпеки адміністрації Трампа критикувала традиційних союзників США в Європі та Східній Азії, водночас не містила прямої критики Росії та Китаю в окремих ключових розділах. Документ також наголошував, що Сполучені Штати мають зосереджуватися на діях інших країн передусім тоді, коли ті безпосередньо загрожують американським інтересам.

Така позиція відповідає інтересам Путіна, який давно виступає проти підтримки демократії у Східній Європі та Центральній Азії з боку США. Китай, зі свого боку, може скористатися послабленням американської ролі у Східній Азії.

Водночас у статті ідеться, що потенційний саміт не обов’язково призведе до тривалого союзу трьох держав. Зовнішня політика Трампа викликає суперечки навіть серед його прихильників, а майбутня адміністрація США може обрати інший курс.

Навіть якщо задуманий саміт не стане початком нового світового порядку, сама зустріч може символізувати ослаблення усталеної системи міжнародних відносин і початок нового, непевного періоду.