"Два роки хаосу, жорстокості й корупції": Обама розкритикував президентство Трампа перед проміжними виборами США

Колишній президент США Барак Обама 24 жовтня виступив на передвиборчих мітингах у Клівленді та Детройті, де розкритикував адміністрацію чинного президента Дональда Трампа. Він звинуватив її в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що Трамп втягнув країну у війну в Ірані.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час виступу в Клівленді, штат Огайо, Обама схарактеризував другу каденцію Трампа як "два роки хаосу, жорстокості й корупції". За оцінкою видання, колишній президент давно не критикував свого наступника настільки різко.

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Обама також заявив, що адміністрацію Трампа визначає "некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії". За його словами, високопосадовці нинішньої адміністрації – "несерйозні люди", а сам президент втягнув США в економічно болісну війну в Ірані, "якої ніхто не просив".

Колишній президент додав, що демократи допоможуть притягнути адміністрацію Трампа до відповідальності.

Критикуючи главу Білого дому, Обама також заявив, що Америка ще не мала президента, який би "так шалено відзначився у відвертому шахрайстві".

На думку Обами, Трамп більше переймається ремонтом Білого дому, ніж потребами американців. Він висміяв золоте оздоблення резиденції та пожартував, що президенту місце на HGTV – американському телеканалі про ремонт і дизайн житла.

"Білий дім у нього виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив Cheesecake Factory (американська мережа ресторанів – ред.). Усюди саме золото", – сказав Обама.

Пізніше того ж дня в Детройті, штат Мічиган, колишній президент засудив "безглуздя" адміністрації Трампа. Він також підтримав демократа Абдула Ель-Саєда, який балотується до Сенату США та може стати першим мусульманином у цій палаті Конгресу.

Обама, ймовірно, натякнув на поширювані Трампом неправдиві твердження про те, що сам Обама народився за межами США.

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"Ми вже бачили це кіно: я грав у ньому головну роль. У мене є повне свідоцтво про народження, щоб це довести. Зі мною це не спрацювало", – заявив він.

Трамп, який того ж дня достроково проголосував у Флориді, у відповідь назвав Обаму "нікудишнім президентом". За словами чинного глави держави, виступи його попередника свідчать про силу Республіканської партії.

"Ми їх перемогли. Коли я починав, Республіканська партія була значно слабшою – меншою й слабшою. А потім я балотувався й переміг", – сказав Трамп, маючи на увазі свої перемоги на президентських виборах 2016 та 2024 років.

Увечері, коли Обама виступав у Мічигані, Трамп провів власний мітинг у місті Перрі, штат Джорджія. Він стверджував, що Обама виступав перед "порожньою" залою, хоча, за даними The New York Times, це не відповідало дійсності.

Трамп також заявив, що його досягнення перевершують здобутки попередників.

"Ми живемо в золотий вік Америки", – сказав президент, закликаючи виборців підтримати республіканців заради зниження податків, скорочення злочинності та поліпшення економіки.

Трамп має відвідати Мічиган сьогодні, 25 жовтня.