У Болгарії розпочалися президентські вибори

У голосуванні можуть взяти участь близько 6,59 млн громадян країни.

У неділю, 25 жовтня, у Болгарії розпочалося голосування на президентських виборах. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Цьогорічні вибори визначать главу держави на наступні п’ять років. Новий президент обійме посаду в січні 2027 року.

На посаду президента претендують 27 кандидатів – найбільша кількість від часу запровадження прямих президентських виборів у Болгарії.

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Для перемоги в першому турі кандидат має набрати понад 50% дійсних голосів за умови, що явка виборців перевищить 50%. Якщо жоден із кандидатів не здобуде перемоги, 1 листопада відбудеться другий тур за участю двох кандидатів, які отримали найбільшу підтримку.

За даними Центральної виборчої комісії станом на 22 жовтня, право голосу мають близько 6,59 млн громадян Болгарії. Серед них – 46 001 виборець, який голосуватиме вперше.

На дільницях, де зареєстровано понад 300 виборців, використовуватимуть електронні машини для голосування. Загалом їх встановлять на 9 373 дільницях по всій країні, причому на 2 249 із них працюватимуть по дві машини. Загалом планують задіяти 11 622 пристрої.

За кордоном відкриють 613 виборчих дільниць у 60 країнах. На 242 із них можна буде голосувати за допомогою електронних машин. Уперше такі пристрої використають у Варшаві, Бухаресті, Братиславі, Будапешті та Гельсінкі.

Голосування триватиме до 20:00. Якщо на цей час на дільницях залишатимуться черги, його можуть продовжити, але не пізніше ніж до 21:00. Ці правила діятимуть і на закордонних дільницях за місцевим часом.