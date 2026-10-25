На китайському авіабудівному підприємстві помітили чотири літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-3000.

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Три літаки KJ-3000 разом з іншими літаками Y-20 на заводі XAC, у західній частині підприємства

На китайському авіабудівному підприємстві Xi’an Aircraft Company помітили чотири літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління KJ-3000. Це може свідчити про підготовку до серійного виробництва літаків цього типу.

Про це повідомляє The War Zone.

Супутникові знімки компанії Vantor від 5 жовтня зафіксували три літаки KJ-3000 поблизу виробничих корпусів Xi’an Aircraft Company в авіабудівному комплексі Сіань-Яньлян. Четвертий літак помітили на території розташованого неподалік Китайського льотно-випробувального центру.

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KJ-3000, який також називають KJ-20, розробляють на базі важкого транспортного літака Y-20B. Він оснащений чотирма турбовентиляторними двигунами WS-20 китайського виробництва.

На відміну від попередника KJ-2000, створеного на базі російського транспортного літака Іл-76МД, новий літак використовує платформу китайської розробки.

Перші нечіткі фотографії KJ-3000 з’явилися у відкритому доступі наприкінці грудня 2024 року. У травні 2025 року оприлюднили детальніші знімки дослідного літака з бортовим номером 7821. Тоді повідомлялося, що прототип проходить льотні випробування з кінця 2024 року.

KJ-3000 має великий круглий радіолокаційний обтічник над фюзеляжем, який, за наявними оцінками, приховує антенну систему поворотного типу.

Старіший KJ-2000 використовує три нерухомі антени з активними фазованими антенними решітками, розміщені всередині обтічника.