В ОАЕ закривають пляжі через витік нафти в Перській затоці

Влада емірату Рас-ель-Хайма оголосила про закриття всіх пляжів на невизначений термін.

У суботу, 24 жовтня, влада емірату Рас-ель-Хайма в Об’єднаних Арабських Еміратах оголосила про закриття всіх пляжів до подальшого повідомлення. Це сталося наступного дня після того, як через витік нафти в морі закрили пляжі в сусідніх еміратах Умм-ель-Кайвайн і Шарджа.

Про це пише Reuters.

Про закриття пляжів оголосив Департамент громадських послуг у заяві, оприлюдненій штаб-квартирою поліції Рас-ель-Хайми. Причин такого рішення не уточнили.

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23 жовтня Об’єднані Арабські Емірати повідомили, що тривають роботи з локалізації витоку нафти з танкера біля узбережжя. Міністерство зміни клімату та навколишнього середовища країни проводить екологічну оцінку.

У міністерстві зазначили, що всі пляжі та прибережні райони міста Умм-ель-Кайвайн тимчасово закрили до завершення перевірок технічними групами та визначення необхідних заходів безпеки й захисту морського середовища. Рибалок та інших користувачів моря закликали уникати уражених ділянок і дотримуватися офіційних вказівок.

У Шарджі з міркувань безпеки тимчасово закрили пляж Аль-Хамрія, розташований на північному узбережжі ОАЕ поблизу кордону з Умм-ель-Кайвайном.

Мешканці окремих районів Шарджі, Аджмана та Умм-ель-Кайвайна повідомляли про незвичний запах. Водночас Міністерство навколишнього середовища ОАЕ заявило, що він не становить загрози для здоров’я. У п’ятницю в Умм-ель-Кайвайні запах залишався різким.

Влада ОАЕ не назвала танкер, причетний до витоку, і не повідомила причину витоку.

Витік стався на тлі підвищеної уваги до безпеки судноплавства в Перській затоці. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану атаки на комерційні судна посилили занепокоєння щодо морської безпеки та екологічних наслідків конфлікту.

Рас-ель-Хайма відома пляжами й курортами. На острові Аль-Марджан у цьому еміраті також будують казино-курорт компанії Wynn Resorts, відкриття якого оператор очікує в першому кварталі 2027 року.