Бернем готовий розглянути відновлення вільного пересування між Британією та ЄС

Прем’єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив про готовність розглянути відновлення вільного пересування між Сполученим Королівством та Європейським Союзом.

Про це пише Politico, нагадуючи, що у листопаді відбудеться саміт лідерів двох країн.

За словами Бернема, повернення до вільного пересування не є “червоною лінією” в переговорах, оскільки тенденції в імміграції змінилися відтоді, як Лондон проголосував за вихід із ЄС у 2016 році.

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Водночас прем’єр зазначив, що Британія ще не визначалися з остаточною позицією з цього питання. Він додав, що з вільним пересуванням були пов’язані дуже серйозні виклики.

У вересні під час конференції Лейбористської партії Бернем заявив, що розглядає різні варіанти “перезавантаження” відносин із блоком, до складу якого входять 27 країн.

Деякі лейбористи висловлювалися за приєднання до єдиного ринку ЄС, митного союзу або ж за повноцінне повернення до складу блоку. Приєднання до єдиного ринку вимагало б від Великої Британії прийняти правила ЄС, що передбачають вільне пересування людей.

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Така позиція щодо свободи пересування є суттєвим відступом від передвиборчої програми Лейбористської партії 2024 року, яка виключала можливість повернення до єдиного ринку, митного союзу чи режиму вільного пересування.