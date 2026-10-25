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У Франції під час протестів заарештували 1300 осіб, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети

У Марселі підпалювали барикади, а в Бордо люди відривали дошки від вітрин магазинів.

У Франції під час протестів заарештували 1300 осіб, поліція застосувала сльозогінний газ і водомети
Протести у Парижі, 24 березня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Учора у всій Франції під час протестів, у яких взяли участь сотні тисяч людей, заарештували понад 1300 осіб. Поліція повідомила про сутички, пише BBC.

Після переважно мирних демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників у низці міст, зокрема в Парижі. 

У Марселі підпалювали барикади, а в Бордо люди відривали дошки від вітрин магазинів.

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Водночас владі вдалося уникнути масових заворушень і мародерства такого масштабу, як це сталося минулими вихідними.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у суботніх протестах узяли участь близько 410 000 осіб, тоді як профспілки оцінюють кількість учасників приблизно у 800 000.

Протести у Парижі, 24 березня 2026 року
Фото: EPA/UPG
Протести у Парижі, 24 березня 2026 року

У кількох містах було задіяно близько 70 000 поліцейських і запроваджено обмеження, щоб запобігти переростанню чергових протестів у хаос. Відомо, що вчора під час сутичок у всій країні постраждали 53 поліцейських.

  • Раніше цього тижня президент Франції Емманюель Макрон розпорядився дозволити проведення лише тих демонстрацій, які організовані офіційно визнаними профспілками. Після прискорених судових розглядів сотні людей були ув’язнені за вандалізм, підпали та мародерство.
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