У Марселі підпалювали барикади, а в Бордо люди відривали дошки від вітрин магазинів.

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Протести у Парижі, 24 березня 2026 року

Учора у всій Франції під час протестів, у яких взяли участь сотні тисяч людей, заарештували понад 1300 осіб. Поліція повідомила про сутички, пише BBC.

Після переважно мирних демонстрацій поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону протестувальників у низці міст, зокрема в Парижі.

У Марселі підпалювали барикади, а в Бордо люди відривали дошки від вітрин магазинів.

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Водночас владі вдалося уникнути масових заворушень і мародерства такого масштабу, як це сталося минулими вихідними.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у суботніх протестах узяли участь близько 410 000 осіб, тоді як профспілки оцінюють кількість учасників приблизно у 800 000.

Фото: EPA/UPG Протести у Парижі, 24 березня 2026 року

У кількох містах було задіяно близько 70 000 поліцейських і запроваджено обмеження, щоб запобігти переростанню чергових протестів у хаос. Відомо, що вчора під час сутичок у всій країні постраждали 53 поліцейських.