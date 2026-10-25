КНДР розгорнула самохідну артилерію поблизу кордону з Південною Кореєю

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Кордон між КНДР та Південною Кореєю

Поблизу кордону з Південною Кореєю на західному напрямку зафіксували північнокорейські самохідні артилерійські установки, ймовірно, калібру 122 мм.

Журналісти Yonhap помітили техніку 25 жовтня з оглядового майданчика Егибон у південнокорейському місті Кімпхо.

Відомо, що самохідні артилерійські установки були розташовані в прибережній частині повіту Кепхун на території КНДР. Стволи систем спрямовані в бік Південної Кореї.

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Поруч із технікою перебували північнокорейські військовослужбовці, які підіймали й опускали червоні прапорці, ймовірно, під час навчань.

Оглядовий майданчик Егибон розташований приблизно за 1,5 км від території Північної Кореї. Звідти раніше неодноразово спостерігали за будівництвом прикордонних укріплень, зокрема огорож і доріг.

Самохідну артилерію з цього майданчика почали помічати лише нещодавно, повідомляє Yonhap.

122-мм самохідні артилерійські установки є одним з основних засобів вогневого ураження північнокорейських військ, розгорнутих поблизу кордону. За даними агентства, дальність стрільби таких систем становить приблизно 15–24 км.

Генеральний секретар Корейського форуму оборони та безпеки (KODEF) Шін Чон У вважає, що відкрите розміщення артилерії перед прикордонними загородженнями може бути демонстрацією сили, спрямованою на посилення напруженості.

За його оцінкою, висування артилерійських підрозділів може бути пов’язане з попередніми заявами Кім Йо Чжон, сестри лідера КНДР Кім Чен Ина, про розгортання додаткових тактичних засобів ураження вздовж кордону.

21 жовтня Кім Йо Чжон заявила про розміщення нових підрозділів на вогневих позиціях.