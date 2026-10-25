Ізраїль закриє всі наземні пункти пропуску на Західному березі в день виборів

Палестинцям від сьогодні заборонили “входити в ізраїльські громади в Юдеї, Самарії та долині Йордану для роботи”.

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Ізраїльські військові запроваджують режим ізоляції в місті Хеврон на Західному березі та навколишніх селах

Усі наземні переходи між Ізраїлем і Західним берегом річки Йордан будуть закриті під час парламентських виборів у вівторок.

Про це повідомляє DW з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Палестинцям від сьогодні заборонили “входити в ізраїльські громади в Юдеї, Самарії та долині Йордану для роботи”.

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Армія додала, що впроваджує “заборону на в’їзд і виїзд палестинських працівників, а також закриття всіх наземних переходів” протягом дня парламентських виборів 27 жовтня.

Учора ізраїльські військові розпочали масштабну операцію в палестинському місті Хеврон на Західному березі Йордану після загибелі двох ізраїльських військових унаслідок стрілянини. Ще троє військові отримали поранення під час нападу. Двох ймовірних нападників ліквідували.

Палестинське бойове угруповання ХАМАС привітало напад, але не взяло на себе відповідальність за його здійснення.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закриття окупованого Західного берегу і доручив підготувати знесення всього кварталу, де жили двоє нападників.