Підозрюваного у смертельній стрілянині в передмісті Парижа перевели під нагляд психіатрів

Буде встановлено, чи дозволяє його психічний стан проводити подальші допити.

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Чоловіка, якого підозрюють у скоєнні смертельного нападу із застосуванням вогнепальної зброї поблизу Парижа, перевели з-під варти під нагляд психіатрів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Національну антитерористичну прокуратуру (PNAT).

У п’ятницю одна людина загинула, а ще п’ятеро дістали поранення, коли нападник відкрив вогонь зі свого автомобіля – спершу в місті Трапп, а потім у сусідньому Ла-Верр’єр.

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Схоже, що цілями зловмисника були “люди мігрантського походження”.

Французькі ЗМІ повідомляють, що підозрюваний – 39-річний Кевін Т. – перебуватиме під наглядом поки не визначать, чи дозволяє його психічний стан проводити подальші допити. Водночас процедура не має займати більше 48 годин.

Президент Еммануель Макрон назвав напад “расистським терактом”, додавши, що об’єктами нападу стали люди через колір їхньої шкіри або релігію.

Прокурори також повідомили, що в організмі підозрюваного виявили сліди канабісу та кокаїну.

Французька газета Le Monde та інформаційне агентство AFP, посилаючись на джерело, близьке до слідства, повідомляють, що вдома у нього знайшли Біблію, Коран і примірник книги Адольфа Гітлера “Майн Кампф”.