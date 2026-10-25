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У Сербії тривають дострокові парламентські вибори, попередні дані свідчать про рекордно високу явку (оновлено)

Головним суперником провладної партії став "Студентський список", сформований представниками протестного руху.

У Сербії тривають дострокові парламентські вибори, попередні дані свідчать про рекордно високу явку (оновлено)
Александр Вучич голосує на дострокових парламентських виборах
Фото: EPA/UPG

У Сербії тривають дострокові парламентські вибори на тлі масових студентських протестів, учасники яких прагнуть усунути від влади багаторічного лідера країни Александара Вучича.

BBC повідомляє, що попередні дані свідчать про рекордно високу явку. Станом на 14:00 за місцевим часом проголосували 46% виборців – це майже на мільйон більше, ніж на аналогічному етапі під час попередніх виборів у грудні 2023 року.

Більшість оглядачів вважають, що висока підсумкова явка – 65% або більше – буде на користь студентів.

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Голосування завершується о 20:00, а перша інформація про результати очікується через дві години.

Право голосу на виборах мають близько 6,4 мільйона громадян Сербії.

Хто входить до "Студентського списку"

Як пише Reuters, головним опонентом Сербської прогресивної партії (SNS), яку очолює Вучич, є "Студентський список" – коаліційний рух, сформований із кандидатів, висунутих учасниками студентських протестів.

До списку увійшли 250 осіб, серед яких професори, лікарі, підприємці, діячі культури й активісти з різних регіонів країни. Рух очолює кардіолог і професор медичного факультету Університету Нові-Саду Ілля Срданович, який називає себе "першим серед рівних".

Внутрішня програма студентського руху зосереджена на боротьбі з корупцією та покращенні якості освіти. Водночас щодо міжнародних амбіцій його представники висловлюються стримано.

За опитуванням Ipsos, оприлюдненим у четвер, Сербську прогресивну партію підтримують 47% респондентів, а студентський рух 40%. Водночас інші опитування засвідчували вищий рівень підтримки студентів.

Вучич досі має вплив

Водночас Вучич залишається впливовою політичною фігурою. Частина виборців пов’язує з його правлінням економічне відновлення та модернізацію країни, зокрема будівництво автомагістралей, залізниць, шкіл і лікарень.

У внутрішній політиці він обіцяв підвищити пенсії та зарплати працівників державного сектору, інвестувати в систему охорони здоров’я й надавати субсидії молодим парам.

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На міжнародній арені Вучич намагається балансувати між співпрацею з Китаєм, одним із головних інвесторів Сербії, та Росією, традиційним союзником і головним постачальником природного газу. Водночас країна зберігає перспективу вступу до Європейського Союзу, хоча переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

Вибори у Сербії
Фото: EPA/UPG
Вибори у Сербії

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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