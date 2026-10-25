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Нетаньягу виклав ШІ-зображення з ядерним вибухом в Тель-Авіві. Опозиція каже про залякування виборців

На зображенні видно величезну грибоподібну хмару, що піднімається над містом, і величезний вибух, який охоплює будівлі під нею.

Нетаньягу виклав ШІ-зображення з ядерним вибухом в Тель-Авіві. Опозиція каже про залякування виборців
Білборд у Тель-Авіві напередодні парламентських виборів в Ізраїлі
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виклав у соціальній платформі X зображення з ядерним вибухом над Тель-Авівом, створене штучним інтелектом. У вівторок, 27 жовтня у країні відбудуться парламентські вибори.

На зображенні видно величезну грибоподібну хмару, що піднімається над містом, і величезний вибух, який охоплює будівлі під нею.

Як пише The Jerusalem Post, це викликало критику з боку лідерів опозиції, які звинуватили його у спробі залякати виборців перед голосуванням.

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У дописі Нетаньягу йдеться, що Ізраїль стикається з реальною екзистенційною загрозою з боку Ірану. “Держава Ізраїль перебуває у реальній та відчутній екзистенційній небезпеці. Якщо іранці отримають ядерну зброю, нічого більше не матиме значення”, – заявив він.

Прем’єр Ізраїлю додав, що “у нас є ще два роки правління Трампа, щоб завершити роботу в Ірані, і невідомо, що станеться після цього – чи то Камала Гарріс, чи якийсь умовний мамадні”.

“Це вікно часу, що залишилося у нас, щоб завершити роботу, необхідну для забезпечення нашого фізичного існування на наступні роки. Усі необхідні ресурси держави мають бути вкладені в це завдання”, – сказав очільник уряду.

Голова партії “Демократи” Яїр Голан відреагував на це допис, звинувативши Нетаньягу та його оточення в тому, що вони втрачають контроль у міру наближення дня виборів.

“У вівторок ми змінимо тих, хто сіє паніку, і повернемо Ізраїлю безпеку та здоровий глузд”, – додав він.

Реакція Голана пролунала на тлі ширшої суперечки щодо того, як Нетаньягу реагує на іранську загрозу. Це питання стало однією з ключових тем в останні дні передвиборчої кампанії.

Голова партії “Яшар!” Ґаді Айзенкот також засудив публікацію. Він звинуватив Нетаньягу в тому, що той погрожує ізраїльтянам масовим знищенням – після того, як не вдалося досягти цілей війни проти Ірану.

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