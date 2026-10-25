Нетаньягу виклав ШІ-зображення з ядерним вибухом в Тель-Авіві. Опозиція каже про залякування виборців

На зображенні видно величезну грибоподібну хмару, що піднімається над містом, і величезний вибух, який охоплює будівлі під нею.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виклав у соціальній платформі X зображення з ядерним вибухом над Тель-Авівом, створене штучним інтелектом. У вівторок, 27 жовтня у країні відбудуться парламентські вибори.

На зображенні видно величезну грибоподібну хмару, що піднімається над містом, і величезний вибух, який охоплює будівлі під нею.

Як пише The Jerusalem Post, це викликало критику з боку лідерів опозиції, які звинуватили його у спробі залякати виборців перед голосуванням.

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У дописі Нетаньягу йдеться, що Ізраїль стикається з реальною екзистенційною загрозою з боку Ірану. “Держава Ізраїль перебуває у реальній та відчутній екзистенційній небезпеці. Якщо іранці отримають ядерну зброю, нічого більше не матиме значення”, – заявив він.

Прем’єр Ізраїлю додав, що “у нас є ще два роки правління Трампа, щоб завершити роботу в Ірані, і невідомо, що станеться після цього – чи то Камала Гарріс, чи якийсь умовний мамадні”.

“Це вікно часу, що залишилося у нас, щоб завершити роботу, необхідну для забезпечення нашого фізичного існування на наступні роки. Усі необхідні ресурси держави мають бути вкладені в це завдання”, – сказав очільник уряду.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות. הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער. אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

Голова партії “Демократи” Яїр Голан відреагував на це допис, звинувативши Нетаньягу та його оточення в тому, що вони втрачають контроль у міру наближення дня виборів.

“У вівторок ми змінимо тих, хто сіє паніку, і повернемо Ізраїлю безпеку та здоровий глузд”, – додав він.

Реакція Голана пролунала на тлі ширшої суперечки щодо того, як Нетаньягу реагує на іранську загрозу. Це питання стало однією з ключових тем в останні дні передвиборчої кампанії.

Голова партії “Яшар!” Ґаді Айзенкот також засудив публікацію. Він звинуватив Нетаньягу в тому, що той погрожує ізраїльтянам масовим знищенням – після того, як не вдалося досягти цілей війни проти Ірану.