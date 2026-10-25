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У Болгарії явка на президентських виборах нижча, ніж у 2021 році

Станом на 16:00 проголосували 16,04% виборців.

У Болгарії явка на президентських виборах нижча, ніж у 2021 році
Вибори в Болгарії
Фото: EPA/UPG

У Болгарії, де в неділю, 25 жовтня, проходять вибори президента, явка станом на 16:00 становила 16,04%. 

Про це повідомила на брифінгу речниця Центральної виборчої комісії Болгарії Стойанка Балова, пише "Європейська правда".

За словами Балової, під час президентських виборів 2021 року явка станом на 16:00 становила 24,12%. 

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Найвищу активність виборців наразі зафіксували у 23-му виборчому окрузі Софії, де проголосували 25,9% громадян. Найнижча явка – в окрузі Кирджалі (6,77%).

Балова зазначила, що під час голосування виникли технічні проблеми з обладнанням. За даними ЦВК, станом на 16:00 у країні припинили працювати 23 машини для голосування. На відповідних дільницях виборці продовжили голосувати за допомогою паперових бюлетенів. Ще на двох дільницях одна з двох машин вийшла з ладу, однак голосування продовжилося з використанням справного обладнання.

У ЦВК пояснили, що районні виборчі комісії мають передати протоколи з результатами голосування до вівторка, 27 жовтня. Того ж дня комісія планує оголосити результати виборів та назвати переможців, якщо президентську пару буде обрано в першому турі.

Також медіа повідомляли, що до Міністерства внутрішніх справ Болгарії надійшло понад 200 заяв про порушення під час першого туру виборів. 

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