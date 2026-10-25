У Вінниці внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку та близько 10 будинків

Двоє постраждалих перебувають у лікарні. Загиблих немає.

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У Вінниці триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Станом на 14:00 загиблих немає, двоє постраждалих перебувають у лікарні. Іншим людям надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

У мікрорайоні Замостя зафіксували пряме влучання у квартиру багатоповерхового будинку. На момент атаки мешканки квартири там не було. Внаслідок удару зруйновано панельні перекриття між поверхами. Наразі триває розбір завалів, а будівельники обстежують конструкції, щоб визначити подальші дії.

Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будівлі. Відповідні служби працюють на місцях і допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

У Малих Хуторах дрон повністю зруйнував двоповерховий гараж. Ще близько 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Пошкоджені вікна, дахи та мережі.

На місцях працюють аварійні й комунальні служби. Енергетики та газовики відновлюють постачання там, де це безпечно.

Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували.

Унаслідок масованої російської атаки у Вінницькій області також пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури й приватні домоволодіння.