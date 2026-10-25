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На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА постраждала жінка

Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й автомобілі.

На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА постраждала жінка
Ліквідація наслідків атаки РФ
Фото: ДСНС

На Київщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждала жінка. Також є пошодження будинків та авто.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

В Обухівському районі внаслідок атаки ворожих дронів жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Наразі вона проходить обстеження, їй надають необхідну медичну допомогу.

У Вишгородському районі через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували.

Унаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п’ять легкових автомобілів.

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