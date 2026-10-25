На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА постраждала жінка

На Київщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждала жінка. Також є пошодження будинків та авто.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
В Обухівському районі внаслідок атаки ворожих дронів жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Наразі вона проходить обстеження, їй надають необхідну медичну допомогу.
У Вишгородському районі через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували.
Унаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п’ять легкових автомобілів.
- 25 жовтня РФ знову атакувала безпілотниками Київ. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському і Дніпровському районах.