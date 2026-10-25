Сили оборони атакували найбільшого в Росії виробника титанової губки "АВИСМА"

Сили оборони атакували хіміко-металургійний комбінат "АВИСМА" в місті Березники Пермського краю Росії. Підприємство є найбільшим у РФ виробником титанової губки, яку використовують для виготовлення титанових сплавів в авіації та ракетобудуванні.

Відео атаки опублікував Телеграм-паблік Exilenova+. Місцева влада підтвердила атаку.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін заявив, що російська протиповітряна оборона збила 11 безпілотників, а неназваний промисловий об’єкт на півночі регіону зазнав "незначних пошкоджень". За попередньою інформацією, п’ятеро працівників підприємства могли постраждати.

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Підприємство входить до складу корпорації "ВСМПО-АВИСМА", яка є однією з найбільших світових виробників титану з повним циклом виробництва. За даними Геологічної служби США (USGS), у 2024 році корпорація виготовила близько 33,5 тисячі тонн титанової губки, що становило приблизно 96% її виробництва в Росії.

До 2021 року корпорація експортувала близько 70% своєї титанової продукції. Серед її замовників були Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce та Safran.

Титан і його сплави використовують у виробництві авіаційних конструкцій і двигунів завдяки їхнім властивостям, зокрема міцності та стійкості до високих температур.

Одним із великих замовників корпорації в ракетній галузі є Воткинський завод, який виготовляє балістичні ракети для комплексів "Іскандер", а також міжконтинентальні ракети "Ярс" і "Тополь-М". Також відомо про використання титанової сировини, пов’язаної з корпорацією, у виробництві крилатих ракет "Калібр".

В авіаційній галузі продукцію "ВСМПО-АВИСМА" використовують компанії "Сухой" та "Іркут", які виробляють бойові літаки Су-30, Су-34 і Су-35С. Корпорація також постачає матеріали для підприємств, що виготовляють і модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 та дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Головне управління розвідки Міноборони України також фіксувало залучення титанової продукції корпорації до виробництва бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35С.