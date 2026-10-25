Росіяни вдарили дроном поблизу зупинки громадського транспорту у Запоріжжі, є поранені

Уранці 25 жовтня, російські окупанти атакували FPV-дроном поблизу зупинки громадського транспорту у Запоріжжі. Є поранені.
Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Бив поруч із зупинкою. По людях", – ідеться у повідомленні.
Попередньо, поранені троє людей.
- Упродовж доби російські військові завдали 832 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранень дістали четверо людей.