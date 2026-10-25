Росіяни вдарили дроном поблизу зупинки громадського транспорту у Запоріжжі, є поранені

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Бив поруч із зупинкою. По людях", – ідеться у повідомленні.

Уранці 25 жовтня, російські окупанти атакували FPV-дроном поблизу зупинки громадського транспорту у Запоріжжі. Є поранені.

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