Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів.
Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.
Фінансування передбачили для відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 – у Сумах та 10 – на Київщині.
За словами Корецького, це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки.
"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – зазначив Сергій Корецький.
- Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на компенсації за знищене внаслідок війни житло. Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення".