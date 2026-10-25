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Корецький: Уряд виділив 187,6 млн грн на відновлення пошкоджених будинків у трьох областях

Кошти спрямують на відновлення житла у Кривому Розі, Сумах та на Київщині. 

Корецький: Уряд виділив 187,6 млн грн на відновлення пошкоджених будинків у трьох областях
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів. 

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Фінансування передбачили для відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 – у Сумах та 10 – на Київщині.

За словами Корецького, це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки.

"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – зазначив Сергій Корецький.

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