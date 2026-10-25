Кошти спрямують на відновлення житла у Кривому Розі, Сумах та на Київщині.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Фінансування передбачили для відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 – у Сумах та 10 – на Київщині.

За словами Корецького, це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки.

"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – зазначив Сергій Корецький.