Міністерство фінансів найняло британську компанію для підготовки до продажу Укргазбанку і Сенс Банку

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Міністерство фінансів України разом із представниками Укргазбанку і Сенс Банку підписали угоди з британською компанією N. M. Rothschild & Sons Limited (група Rothschild & Co).

Як ідеться на сайті Мінфіну, група виступатиме фінансовим радником із підготовки двох державних банків до приватизації.

Rothschild & Co працюватиме у консорціумі з українською компанією FinPoint. Переможець конкурсного відбору проведе фінансовий аналіз державних банків, допоможе визначити їхню стартову ціну, підготує необхідні матеріали для інвесторів та сприятиме організації конкурсу з продажу.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що залучення міжнародного радника є важливим кроком для зменшення частки держави в банківському секторі та допоможе провести продаж прозоро і конкурентно.

Залучення радника є лише підготовчим етапом, тож зміна власників наразі не відбувається. Обидві фінансові установи продовжують працювати у звичайному режимі та повністю виконують усі зобов'язання перед клієнтами, запевнив Мінфін.

Що відомо про продаж Sense Bank та Укргазбанку