Міністерство фінансів найняло британську компанію для підготовки до продажу Укргазбанку і Сенс Банку

Міністерство фінансів України разом із представниками Укргазбанку і Сенс Банку підписали угоди з британською компанією N. M. Rothschild & Sons Limited (група Rothschild & Co).
Як ідеться на сайті Мінфіну, група виступатиме фінансовим радником із підготовки двох державних банків до приватизації.
Rothschild & Co працюватиме у консорціумі з українською компанією FinPoint. Переможець конкурсного відбору проведе фінансовий аналіз державних банків, допоможе визначити їхню стартову ціну, підготує необхідні матеріали для інвесторів та сприятиме організації конкурсу з продажу.
Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що залучення міжнародного радника є важливим кроком для зменшення частки держави в банківському секторі та допоможе провести продаж прозоро і конкурентно.
Залучення радника є лише підготовчим етапом, тож зміна власників наразі не відбувається. Обидві фінансові установи продовжують працювати у звичайному режимі та повністю виконують усі зобов'язання перед клієнтами, запевнив Мінфін.
Що відомо про продаж Sense Bank та Укргазбанку
- 18 жовтня з’явилася інформація, що уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Bank та Укргазбанку. До роботи цієї комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.
- Sense Bank (колишній «Альфа-Банк») націоналізували у 2023 році через російських власників.
- Його головними акціонерами були Михайло Фрідман, Петро Авен та інші партнери з «Альфа-Груп».
- У серпні цього року Корецький повідомив, що Міністерство фінансів отримало завдання від уряду активізувати процес продажу Sense Bank.
- Крім того, керівництво фінустанови почало фігурувати у резонансних розслідування антикорупційних органів. Так, за даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради банку Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 млн грн, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі».
- Частину коштів проводили через «Сенс Банк». Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.
- 19 серпня уряд відсторонив Гладишенка. Також Кабмін ініціював відсторонення Ступака.
- На засіданні 21 серпня Кабмін припинив повноваження голови наглядової ради Гладишенка.