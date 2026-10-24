Україна планує розвивати ОПК: Міноборони обговорило з виробниками закупівлі та експорт озброєння

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Міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з представниками оборонно-промислового комплексу України. Учасники обговорили прозорі правила роботи для виробників, прогнозованість державних закупівель і розширення виробничих спроможностей.

Про це пише преслужба Міноборони.

За словами Хмари, підприємства ОПК мають розуміти потреби держави та майбутній попит, щоб планувати виробництво. Водночас від виробників очікують реалістичної оцінки власних можливостей, розвитку та пошуку нових технологічних рішень.

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"Росія адаптується швидко. Ми маємо бути швидші. Маємо бути на крок попереду", – наголосив Євгеній Хмара.

Окрему увагу приділили можливості контрольованого експорту української оборонної продукції. У Міністерстві оборони зазначають, що передусім необхідно визначити обсяги озброєння, потрібні фронту, та гарантувати його постачання Силам оборони.

За словами Хмари, експорт має відкривати для українських виробників нові ринки, сприяти розвитку виробництва та створювати ресурси для подальших інвестицій.

Також він підкреслив важливість реінвестування прибутку в розвиток підприємств і збільшення обсягів виробництва. Це має допомогти українському ОПК оперативно реагувати на зміну потреб фронту.