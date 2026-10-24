Через хаби Міненергетики надійшли генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання.

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Минулого тижня Україна отримала понад 330 тонн енергетичної допомоги від міжнародних партнерів. Вантажі надійшли через хаби Міністерства енергетики України.

Про це повідомили в Міненерго.

Допомогу надали партнери з Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Бельгії, Ірландії та Словенії.

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До складу вантажів увійшли дизельні генератори, трансформатори, когенераційні установки, компоненти для вітроенергетики, теплообмінники та інше обладнання.

За даними міністерства, отримана допомога сприятиме надійності енергопостачання та зміцненню української енергетичної інфраструктури, зокрема систем тепло- й водопостачання.

Серед донорів – Нідерландське агентство підприємництва, Tetra Laval International SA, Шведське агентство цивільного захисту та готовності, Kuopion Energia Oy, Augstsprieguma tīkls, RED-Nord, KN Energies, Amber Grid, Tyczka Energy, Elektro Celje, Fluvius System Operator, Gas Networks Ireland, Gasgrid Finland, Latvenergo та інші компанії й організації.

У Міненерго подякували міжнародним партнерам за підтримку українського енергетичного сектору.