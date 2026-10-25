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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще шестеро поранені

За добу російські війська 29 разів обстріляли населені пункти області. 

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще шестеро поранені
Фото: Донецька ОВА

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Яровій Лиманської громади загинула людина. У Слов’янську поранено двох людей. Там пошкоджено три багатоповерхівки, 20 приватних будинків, три адміністративні будівлі, кав’ярню, інфраструктуру та чотири автомобілі.

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У Краматорську поранення дістали четверо людей. Також пошкоджено два автомобілі та три карети швидкої допомоги.

В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і господарську споруду, а в Михайлівці – адміністративну будівлю. У Новодонецькому зазнали пошкоджень чотири багатоповерхівки.

Загалом протягом доби російські війська 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 253 людини, зокрема 25 дітей.

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