WSJ: адміністрація Трампа виступила за кандидатуру Орбана на посаду генсека ООН

Орбан може розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, а ще десять голосів із 15 членів Ради є досяжними.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа виступила за кандидатуру екс-премʼєра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела з трьох країн.

У матеріалі йдеться, що США закликали колишнього прем’єр-міністра Угорщини взяти участь у виборах, навіть самі спочатку запропонували йому цю ідею. Остаточного рішення щодо плану ще не ухвалено.

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Представник Державного департаменту США визнає, що "спочатку така пропозиція здається божевільною". Однак, як вважають, Росія та Китай підтримують її, спираючись на попередні переговори з Вашингтоном. План полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом. Як повідомили виданню представники США та ще однієї країни, «коли Сполучені Штати, Росія й Китай хочуть одного й того самого в Раді Безпеки ООН, вони зазвичай цього домагаються».

За оцінкою представника Державного департаменту, Віктор Орбан може розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки, і розраховувати на ще десять голосів із 15 членів Ради.

На думку американського чиновника, Орбан — це «кандидат мрії для консерваторів MAGA». Значною мірою це пов’язано з його діями проти масової міграції, ліберальних неурядових організацій, а також ліволіберальних судів і ЗМІ Угорщини. Орбан часто конфліктував із Європейським Союзом, водночас отримуючи від нього чималі субсидії. А його зближення з Китаєм чомусь так і не зруйнувало образу захисника західної цивілізації.

Президент Трамп підтримав Орбана на квітневих парламентських виборах в Угорщині, а віцепрезидент Джей Ді Венс приїжджав агітувати за нього. Якщо Орбан вступить у перегони за посаду генерального секретаря ООН, очікується, що вони знову його підтримають. Однак оголошення про це відкладають до завершення проміжних виборів до Конгресу США, повідомило третє джерело, обізнане з процесом.

Спочатку американські чиновники звернулися до Орбана, щоб з’ясувати, чи зацікавлений він у посаді в ООН. Вони побачили, що він готовий розглянути цю пропозицію. Водночас Орбан не хоче висувати свою кандидатуру, якщо не буде впевнений у перемозі. Сам Орбан поки це ніяк не коментує.

За словами представника іншої країни, серед решти претендентів на посаду генерального секретаря переважають кандидати, які мають досвід роботи міжнародними бюрократами або дипломатами, що діють «за лаштунками».

Представник Державного департаменту вважає, що «Орбан має правильні ідеологічні погляди, уміє застосовувати владу в умовах ворожого ставлення й не дозволить залякати себе істеблішменту ООН».

Термін каденції чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша завершується 31 грудня.