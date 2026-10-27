На Чернігівщині через російські удари постраждали шестеро людей, серед них дитина

Унаслідок російських ударів по Чернігівській області постраждали шестеро людей, зокрема 12-річна дитина. Обстріли спричинили пожежі в житлових будинках і господарських спорудах.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Чотирьох постраждалих зафіксували в Корюківському районі. Там через російські удари загорілися житлові будинки та господарські споруди. Серед травмованих – 12-річна дитина.
Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Внаслідок російського удару там виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Рятувальники ДСНС ліквідували всі займання.
- У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 та 280 ударними безпілотниками, зокрема 69 реактивними. Основним напрямком удару був Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 257 повітряних цілей, серед них дві балістичні ракети та 255 безпілотників. Влучання зафіксували на 25 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на 16.