На Чернігівщині через російські удари постраждали шестеро людей, серед них дитина

Через ворожі атаки виникли пожежі у житлових будинках та господарських приміщеннях.

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Унаслідок російських ударів по Чернігівській області постраждали шестеро людей, зокрема 12-річна дитина. Обстріли спричинили пожежі в житлових будинках і господарських спорудах.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Чотирьох постраждалих зафіксували в Корюківському районі. Там через російські удари загорілися житлові будинки та господарські споруди. Серед травмованих – 12-річна дитина.

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Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Внаслідок російського удару там виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Рятувальники ДСНС ліквідували всі займання.

Фото: ДСНС України Обстріли Чернігівської області

Фото: ДСНС України Обстріли Чернігівської області

Фото: ДСНС України Обстріли Чернігівської області