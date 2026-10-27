На Херсонщині за добу росіяни поранили трьох людей, серед них - дитина

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі.

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За минулу добу росіяни знову атакували населені пункти Херсонщині. В результаті поранено трьох людей, серед яких - дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Інгулець, Лиманець, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новомиколаївка, Суханове, Червоний Яр, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Миролюбівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Тягинка, Вірівка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобіль.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали трьох людей.