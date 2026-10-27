За добу на фронті відбулося 196 боєзіткнень

Ворог найбільш активний на Покровському і Костянтинівському напрямках.

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Розпочалася 1707 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару та 72 авіаційних ударів, під час яких скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9679 дронів-камікадзе та здійснили 2518 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 12 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Нововасилівка, Миколаївка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Стара Гута, Харківка Сумської області; Гута-Студенецька, Михальчина-Слобода, Карповичі, Клюси, Гірськ, Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кореньок.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив одну штурмову дію, завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п’ять КАБ, здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили сім штурмових дій у бік населених пунктів Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив три атаки у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру.

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26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Піддубного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Єгорівка, Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони скупчення живої сили та техніки противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також знешкоджено 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1794 безпілотні літальні апарати, 232 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.