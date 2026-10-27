Сили оборони за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 581 840 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року
Особовий склад - близько 1 581 840 (+1 400) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448
- Бойові броньовані машини: 25 609
- Артилерійські системи: 51 653 (+21)
- РСЗВ: 2 241 (+2)
- Засоби ППО: 1 727 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)
- Спеціальна техніка: 4 859 (+1)
Дані уточнюються.