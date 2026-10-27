Сили оборони за добу ліквідували ще 1400 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 581 840 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 581 840 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 жовтня 2026 року

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Особовий склад - близько 1 581 840 (+1 400) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 653 (+21)

РСЗВ: 2 241 (+2)

Засоби ППО: 1 727 (+1)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)

Спеціальна техніка: 4 859 (+1)

Дані уточнюються.