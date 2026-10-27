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Радник Меланії Трамп заявив, що жителі Олешок зможуть безперешкодно евакуюватися на підконтрольні території

Росія нібито гарантувала повагу до вибору людей.

Радник Меланії Трамп заявив, що жителі Олешок зможуть безперешкодно евакуюватися на підконтрольні території
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

Марк Бекмен, який працює головним радником першої леді США Меланії Трамп, роз'яснив ситуацію щодо того, куди зможуть евакуюватися з Олешок мешканці міста, що переживає гуманітарну катастрофу.

Як пише Укрінформ, американський посадовець запевнив, що Росія пообіцяла Україні та США поважати вибір людей та забезпечити безперешкодний виїзд охочих на підконтрольні Києву території Херсонської області. 

За словами радника Меланії Трамп, під час тристоронньої домовленості щодо режиму припинення вогню для евакуації Україна, США та Росія розробили низку запобіжних механізмів, які мають захистити людей, незалежно від того, який варіант розвитку подій вони оберуть для себе - евакуюватися на правий берег Дніпра, залишитись в Олешках чи виїхати вглиб окупованих територій. 

Проведення гуманітарної операції, як стверджує Бекмен, було узгоджене буквально погодинно. Утворено цивільні групи з обох боків, які працюватимуть безпосередньо з мешканцями Олешок та допомагатимуть їм з евакуацією. Українську групу очолить уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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