Росіяни завдали ударів по Харкову: є загиблі та постраждалі (оновлено)

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Російські війська завдали серії ударів по Харкову. Унаслідок атаки по Новобаварському району є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Ворог двічі атакував Холодногірський район Харкова. Також окупанти завдали кількох ударів по Новобаварському району. Унаслідок атак спалахнула сильна пожежа на одній із локацій після удару.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки по Новобаварському району є загиблі та постраждалі.

За попередньою інформацією, унаслідок ударів по Новобаварському району вже двоє загиблих, четверо поранених. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Спалахнули автомобілі та пошкоджено 10 гаражів. Всі екстрені служби працюють екстрені служби.