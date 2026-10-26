41-й полк безпілотних систем «Пілум»: історія підрозділу

Безпілотні технології стали важливою складовою сучасної війни. Щоб об’єднати фахівців, техніку й досвід у спільну структуру, у 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов» сформували батальйон безпілотних систем, який згодом перетворився на окремий полк. Так розпочалася історія полку «Пілум».

Як формувався «Пілум»?

Перший етап розбудови підрозділу припав на вересень-грудень 2025 року. Тоді почали формувати батальйон безпілотних систем 1-го корпусу НГУ «Азов». Його основу склали військовослужбовці батальйону безпілотних систем і підрозділу розвідувальних крил РТЗР 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Досвід цих фахівців став фундаментом для подальшого розвитку.

У січні-березні 2026 року батальйон продовжив розширюватися у складі корпусу. До нього приєдналися військовослужбовці танкового батальйону 12-ї бригади «Азов» та батальйон «Карна» 22-ї окремої бригади «Київська Русь». Бійці з різним досвідом посилили напрями роботи з повітряними та наземними системами.

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У квітні 2026 року підрозділ став 41-м полком безпілотних систем «Пілум» як окрема військова частина у складі 1-го корпусу НГУ «Азов». Перехід до цієї структури відобразив зростання підрозділу та розширення його завдань.

Напрями роботи підрозділу

Полк поєднує кілька напрямів, у яких сучасні технології підтримують роботу підрозділів корпусу. За інформацією 1-го корпусу, до роботи залучені комплекси БПАК та НРК. Вони використовуються для різних завдань:

аеророзвідки, спостереження та виявлення переміщень противника;

підтримки бойових підрозділів і передавання даних для ураження цілей;

виконання логістичних завдань за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Такий розподіл роботи вимагає командної взаємодії операторів, технічних фахівців і військових, які забезпечують підготовку систем до використання. Підрозділ також розвиває напрямки, пов’язані з технічним обслуговуванням і вдосконаленням засобів.

Полк у структурі 1-го корпусу НГУ «Азов»

«Пілум» є частиною «Азову». Його формування стало складовою розвитку корпусу та посилення безпілотного напряму. У структурі підрозділу діють: батальйон БПС спеціального призначення «Гаста», батальйон НРК «Карна», а також батальйон спеціального призначення «Тайфун».

Полк продовжує розбудовувати команди та технічні спроможності. Ознайомитися з його історією, напрямами діяльності та актуальною інформацією можна на офіційному сайті pilum.army.